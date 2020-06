Les activités aériennes vont reprendre progressivement au Sénégal. « Après les vols domestiques, ce sont les vols internationaux qui vont reprendre à partir du 15 juillet, comme l’a annoncé le président de la République Macky Sall lors de son discours du 29 juin », a annoncé Alioune Sarr, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. À ce sujet, un protocole sanitaire va réorganiser le secteur et une circulaire du ministère de tutelle est déjà disponible, selon toujours M. Sarr. « Il n’y a pas de risque Zéro. Mais on fera tout notre possible pour éviter la propagation de la pandémie surtout avec les cas importés. Le lavage des mains, le port de masque et la distanciation sociale seront scrupuleusement respectés et le personnel de l’aviation civile va aussi respecter ces mesures au niveau des aéroports », ajoutera le ministre du Tourisme et des Transports aériens lors d’un point de presse qui s’est tenu ce 30 juin 2020 à Diamniadio.





