Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens a signé ce 25 juin 2020 une convention tripartite de partenariat avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesses et la Fédération des Organisations patronales de l’Industries touristiques du Sénégal. En effet, « cette convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre le secteur privé touristique et l’État du Sénégal représenté doublement par le MTTA et COJOJ en vue d’une meilleure organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse prévue en 2022 au Sénégal », a annoncé Alioune Sarr le ministre du Tourisme lors de son allocution devant Mamadou Racine Sy et Mamadou Diagna Ndiaye.

Cette manifestation olympique qui se tiendra pour la première fois en Afrique, est une opportunité pour le Sénégal dans différents domaines parmi lesquels figure en bonne place le Tourisme et le transport aérien avec les 12 000 visiteurs attendus, « qui vont injecter 10 milliards de F CFA de recettes attendues dans ce secteur », a –t-il ajouté. Un avis que partage le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye selon lequel, « cette manifestation internationale aura des impacts positifs dans plusieurs domaines surtout l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et la découverte du Sénégal. C’est un défi que tous les acteurs doivent relever… »