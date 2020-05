N’ont-ils pas caricaturé le grand commis de l’État, l’homme au cœur d’or, l’ami intime du Président, le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne sur son lit d’hôpital?

N’ont-ils pas annoncé sa mort à 1 h du matin sur les réseaux sociaux, alors que defoul keneu dara ?

N’ont-ils pas utilisé une télé étrangère pour vous accuser d’avoir volé du pétrole dont une seule goutte n’est jusqu’à présent pas sortie de terre ?

N’ont-ils pas inventé un scandale de 94 milliards pour salir autrui et en tirer profit parce qu’en réalité ils attendaient au coin une commission honteuse et indue de 12 milliards, chipée à la dernière minute par l’entreprise de Tahirou Sarr qui a au moins utilisé des moyens honnêtes et légaux.

N’ont-ils pas accusé votre grand frère Monsieur le Président de la République « preuve sur table » de vouloir procéder à la légalisation de l’homosexualité alors que ce n’était que des mensonges inventés de toute pièce pour discréditer le Président de la République et lui faire perdre la confiance des électeurs aux élections législatives ? Finalement ils ont mordu la poussière avec un député absentéiste obtenu au plus fort reste.

Ils ne respectent ni Khalifs généraux, ni autorités politiques.

Ils ne sont tranquilles que si tous les sénégalais restent dans la misère et la pauvreté extrême, moment où les self made man réussissent dans les affaires aux États-unis et construisent des châteaux.

Pour eux, toute personne qui réussit dans les affaires est un voleur.

Ils mentent, diffament, inventent, accusent sans preuve, calomnient,créent de faux scandales et falsifient des écritures publiques.

Ils terrorisent les honnêtes citoyens et passent leur temps à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux.

Ni le Président de la République, ni les juges, ni le Procureur de la République, ni les députés, ni les Chefs religieux, ni les autorités politiques et Chefs de parti, ni moins les anciens Présidents qu’ils ont voulus fusiller n’échappent à leurs insultes et injures au quotidien.

Eux, c’est les faux patriotes, avec en tête un cafard très nuisible à la société qui est en train de contaminer la soupe politique, dans laquelle, il s’est glissé par effraction.

Mon instituteur, le défunt Jean Fall de Kebemer m’avait appris que:

» Celui qui n’a pas encore traversé l’autre rive, ne doit pas se moquer de celui qui se noit.

Téyit sama Mame dana wakh nane:

» Yêné nêg la, borom mathiay fanane ».

Xibaaru

Diaraf Sow cogne les « faux patriotes »…et apporte son soutien au Maire de Guédiawaye