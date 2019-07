Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal pour la seconde fois

Bis répétita pour Mlle Diary Sow du lycée scientifique de Diourbel. Pour la deuxième fois consécutive, elle est la meilleure élève du Sénégal en rapportant trois prix au concours général 2019.

Diary Sow a obtenu le premier prix de Géographie, le troisième prix de philosophie et le troisième prix de mathématiques. La révélation a été faite ce vendredi, par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. Les élèves Baba Sow et Mame Coumba Diédhiou, respectivement du lycée Limamou Laye de Guédiawaye et de la Maison d’éducation Mariama Ba viennent derrière la pensionnaire du lycée d’excellence de Diourbel.

En effet, les acteurs du système éducatif se sont accordés sur la pertinence à classer les élèves qui composent dans le même nombre de disciplines et des points ont été affectés à chaque prix. Il s’agit de 17 points pour un 1er prix, 9 points pour un 2ème prix, 6 points pour un 3ème prix, 4 points pour un 1er accessit et 2 points pour un 2ème accessit. Ayant obtenu 29 points au total, Diary Sow caracole en tête. Cette jeune fille originaire de la Petite Côte, il faut le rappeler, a eu son baccalauréat en série S1 avec mention Très bien. Elle a eu 16 en maths, 18 en philosophie, 17 en français, 19 en SVT, 19 en espagnol, 20 en anglais et 20 en sciences physiques.

Cerise sur le gâteau, elle a eu une moyenne annuelle de 18,50 en TS. La cérémonie de remise des distinctions du concours général est prévue le 25 juillet prochain. Le parrain de cette année est Rose Dieng, ancienne lauréate du concours général, pionnière de l’intelligence artificielle.