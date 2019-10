L’ancien meilleur footballeur de la Premier League et vainqueur de la ligue de champions avec Chelsea, Didier Drogba, a livré sur la chaîne l’Équipe, ses meilleurs souvenirs sur le ballon d’or.

En outre, l’ex pensionnaire de l’Olympique Marseille, s’est mué en « membre du jury » pour décliner ses favoris pour ce ballon d’or France football 2019 entres autres… Hormis George Weah qui avait remporté le trophée en 1995, devenant le premier et jusque-là le dernier Africain à réaliser pareille performance, Drogba voit en Sadio Mané un potentiel vainqueur.

Avec une honorable 4ème place lors de l’édition de 2004, Drogba, qui sera à la présentation de cette cérémonie du ballon d’or, prend cause pour l’international Sénégalais. « Sadio Mané même s’il a fait une CAN moyenne, a quand même contribué à mener son équipe en finale, il a également remporté la Ligue des champions. C’est vrai qu’il y a Messi et Cristiano Ronaldo. Pour moi Mané est un peu comme Ngolo Kanté, ce n’est pas quelqu’un d’extravagant, ce n’est pas quelqu’un qu’on voit dans les réseaux sociaux, on ne lui fait pas de la publicité. Mais le talent est là pur… » a-t-il plaidé sur le plateau de l’équipe…