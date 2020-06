Didier Raoult sur scène ?

Avant la crise sanitaire, son nom était encore méconnu des Français. Mais avec son traitement à l’hydroxychloroquine pour soigner les personnes atteintes du coronavirus, le professeur Didier Raoult a suscité la polémique et a été projeté sur le devant de la scène. Souvent pointé du doigt par d’autres médecins sur son médicament, l’infectiologue est devenu l’une des personnalités qui aura fait le plus parler ces derniers mois. Une soudaine notoriété que Didier Raoult a cultivé avec son franc-parler et ses nombreuses sorties osées . Tout en occupant régulièrement les médias, Didier Raoult a pourtant fustigé ceux-ci en exprimant sa défiance envers “les médias traditionnels”, sur la chaîne I24 News.

Déjà très actif sur Youtube où il partage ses divers points de vue, Didier Raoult serait prêt cette fois-ci à prendre la parole sur scène, selon les informations d’Europe 1 ce vendredi 26 juin. Didier Raoult aurait proposé cette surprenante idée au producteur Stéphane Simon, qui a précédemment travaillé avec Thierry Ardisson. Ce dernier qui est aujourd’hui derrière le projet de la revue “Front populaire”, lancée par le philosophe Michel Onfray, a confirmé auprès d’Europe 1, avoir discuté de ce sujet d’un stand-up avec le directeur de l’IHU Méditerranée. Mais pour le moment, rien n’est encore fait. “Ce n’est qu’une idée dans l’air”, a précisé le producteur.

Par Marie Merlet