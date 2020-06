Nouveau bad buzz pour Diego Maradona.

Nouveau bad buzz pour Diego Maradona. L’ancien footballeur argentin apparaît dans une nouvelle vidéo embarrassante dans laquelle il baisse son pantalon et montre ses fesses à la caméra.

Diego Maradona a souvent été sous les feux des projecteurs pour des raisons extra-sportives. Adulé pour ses prestations exceptionnelles, la légende argentine vient de remettre le couvert.

Ce mardi 23 juin 2020, l’ancien joueur de 59 ans a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il danse avec son ancienne partenaire, Véronica Ojeda, mère de l’un de ses enfants. La vidéo se déroule correctement jusqu’au moment où l’ancien numéro 10 de l’Argentine baisse son pantalon pour laisser apparaître ses fesses.

Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux,en y regardant de plus prêt, on ne se demande pas si Maradona n’est pas quelque peu ivre ou du moins dans un état second. Ce qui pourrait expliquer son geste. Quoi qu’il en soit, cela fait polémique et inquiète encore un peu plus le monde du foot sur l’état de santé du vainqueur de la Coupe du monde 1986.

La diffusion de cette séquence est intervenue 34 ans après son but de génie face à l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Maradona est un habitué des scènes polémiques. Il y a deux ans, il s’était distingué à plusieurs reprises pour des gestes déplacés pendant la Coupe du monde 2018.

