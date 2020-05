Diego Simeone a donné une interview à la Fédération argentine de football. Dans celle-ci, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid a partagé son envie d’entraîner un jour l’Albiceleste. El Cholo a également profité de cet entretien pour associer les deux plus grands joueurs du football argentin, Diego Maradona et Lionel Messi. Il a rapporté qu’il aurait aimé voir les deux hommes jouer ensemble en sélection.

Malheureusement, les époques, elles, n’ont pas permis de les voir ensemble sur le terrain. « L’un est une machine à marquer et j’ai régulièrement souffert à cause de lui ces dernières années. L’autre est la personnification du football argentin. Il semble que Messi soit sorti de sa coquille plus récemment. Diego n’a jamais eu de problème avec cela. Ils auraient pu jouer ensemble », a déclaré le technicien dans des propos rapportés par RTBF.