Dieyna Craque et fond en larmes en direct sur le plateau de yeewu Leen

Dieyna Craque et fond en larme en direct sur le plateau de yeewu Leen

Le mbalax (terme d’origine wolof) est un rythme musical sénégalais1. C’est une musique populaire au Sénégal, basée sur les percussions dont le tama et le sabar.

Le mbalax est un type de musique dont la technique provient en partie de la tradition de la musique religieuse et conservatrice Wolof2, qui s’est développé au Sénégal. C’est un style très apprécié et qui constitue la musique la plus écoutée dans ce pays3.

