Dieynaba Baldé, la jeune chanteuse qui a défrayé la chronique avec Mamadou Diop ISEG estime avoir regretté d’avoir embrassé le métier de la musique très jeune.

C’est dans les colonnes de Vox Populi que la jeune femme fait des révélations choquantes : « Il y a beaucoup de regrets , si je pouvais retourner en arrière, je n’allais pas rentrer de sitôt dans la musique. J’allais encore attendre d’être un peu plus mature pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du milieu et surtout de ce qu’est la vie », a dit Dieyna Baldé.

PUBLICITÉ

Cependant, elle a fait savoir que si elle pouvait arrêter la procédure, elle ferait puisque Diop Iseg est un homme bon, peu importe ce que les gens disent. «Je prie pour Diop Iseg. Car, malgré ce que les gens diront, il est un homme très gentil. Il a un grand cœur et il a aidé beaucoup de gens. Il est mon ami. Je ne lui ai jamais souhaité la prison, parce qu’il est mon ami, mon grand-père… Il est mon tout parce qu’il m’a beaucoup aidée», dit-elle dans un live sur Instagram.

«Si j’avais la possibilité d’arrêter la procédure, j’allais le faire. Il y a eu beaucoup de choses dans cette affaire, mais le fond du problème, ce n’est pas moi. La justice fait son travail, vous saurez tout ce qui s’est passé», a déclaré Dieyna qui a récemment accouché d’un garçon dont Diop Iseg a reconnu la paternité.