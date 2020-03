La Chambre des petits litiges du Tribunal du commerce de Dakar a tranché le différend entre Mame Léna Lo, l’actrice qui incarne « Dany » dans la série Golden, et son désormais ex-employeur, Marodi TV.

Accusé de rupture unilatérale de contrat, la société Marodi Sénégal a été condamnée à payer à l’actrice la somme de 1,5 million de F Cfa en plus de la somme de 300 000 F Cfa à titre de dommages et intérêts.

L’actrice reprochait à Marodi d’avoir rompu unilatéralement le contrat qui les liait, ceci après la mort de « Dany » dans la série Golden. Elle devra donc recevoir la somme de 1.800.000 Fcfa.