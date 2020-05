Balla Gaye 2, Modou Lô, Zoss, Boy Sèye, Lac 2, etc. Sont les vrais produits du Championnat de lutte avec frappe (CLAF) de Gaston Mbengue. À l’image du Lion de Guédiawaye et du Rock des Parcelles Assainies, le Puncheur du Walo s’était brillamment distingué dans son parcours. Il avait survolé sa poule composée de champions comme Tapha Tine, Yékini Jr et Issa Pouye, pour finir par écraser Zoss en finale.

Depuis lors, le Diato de Guédiawaye était une belle dynamique. Seulement, au moment où ses autres pairs lutteurs de la même génération sont en train de couronner leur carrière par le titre de Roi des arènes, Lac 2 est encore loin de ce statut suprême de l’arène.

