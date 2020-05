La Division spéciale de cybersécurité de la police nationale a constaté, depuis quelques, jours la recrudescence de la diffusion de fausses informations via les moyens de communications électroniques et portant sur la pandémie Covid-19, relève le communiqué du bureau des relations publiques de la police. Qui rappelle que « ces diffusions portent essentiellement sur des messages, photos, vidéos ou enregistrements sonores partagés via le net et particulièrement sur le réseau social WhatsApp sans la moindre vérification de la part de leurs auteurs ».

Toutefois, précise la police nationale dans ce document, « cette diffusion est la conséquence d’une manipulation volontaire d’utilisateurs qui engagent leur responsabilité pénale en s’exposant aux sanctions prévues par la loi sénégalaise ».

Des lors, elle invite les concitoyens à « toujours vérifier les informations reçues en visitant un site officiel du gouvernement ou sur les sites de la presse nationale, ne jamais transférer de messages reçus d’autres personnes sans en avoir vérifié le contenu, informer l’administrateur du groupe de discussion sur lequel circule le message en insistant sur le possible caractère illicite du contenu ».

Aussi, la police nationale a-t-elle conseillé tous les utilisateurs à « consulter régulièrement les recommandations du gouvernement ou de ses ministères, relatives aux mesures préventives à adopter, conseiller aux amis, contacts et proches à ne pas diffuser les messages photos, vidéos ou enregistrement sonores reçus sans en avoir vérifié le caractère officiel ou licite ».

Article publié par Sanslimites

