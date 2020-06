El Hadj A. G. a été attrait, hier, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour détention d’images contraires aux bonnes mœurs et de tentative d’extorsion de fonds au préjudice de l’enseignante M. A. S. Agé de 23 ans, chauffeur de son état, le prévenu faisait chanter l’enseignante.

« C’est à la police qu’on m’a fait savoir qu’il y a une vidéo de la dame et un message dans la corbeille de mon téléphone. Je n’ai jamais vu la vidéo et je ne connais pas son contenu non plus. Et le numéro qui fait le chantage n’est pas le mien », s’est-il dédouané.

Pour sa part, l’avocat de la plaignante, Me Barro, argue qu’El Hadj A. G. a tenté de nier l’évidence alors que les faits prouvent sa culpabilité. Mieux, dit la robe noire, sa culpabilité ressort des aveux de P. S. N. C’est, du moins, ce que rapporte le quotidien L’AS.

« Les agents se sont rendu compte que P. S. N. n’avait rien à voir avec ce dossier. Mais que son seul tort était d’avoir prêté son portable à El Hadj A. G. qui avait envoyé un message de chantage à ma cliente », a renseigné la robe noire qui réclame 3 millions pour la réparation du préjudice.

Dans son réquisitoire, le parquet a requis l’application de la loi. De l’avis de la défense, « cette enquête a été bâclée ». « Le numéro de téléphone qui a amené ce problème appartient à un certain A. B. D. qui n’a pourtant pas été arrêté », soutient Me Abdy Nar Ndiaye qui plaide la relaxe en faveur de son client. Délibéré le 30 juin prochain.