Selon des informations de Libération, la 2stv et Fatou Sow Sarr ont été condamnées dans l’affaire les opposant à Cheikh Adramé Diop. Ce dernier accuse la télé de El Hadj Ndiaye d’avoir frauduleusement diffusé son film « Maïmouna Kane, femme d’Etat et d’action » avec la complicité de l’universitaire.

Dans une décision rendue le 3 octobre dernier, la Première chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a déclaré la 2stv et Fatou Sow Sarr entièrement responsables du préjudice sur subi par Cheikh Adramé Diop avant de les condamner à payer solidairement la somme de 3 millions de FCFA au plaignant à titre de dommages et intérêts pour toutes causes et préjudices confondus.