Au moment où nous mettions sous presse, un grand magasin de pièces détachées a pris feu en centre-ville. Les dégâts matériels sont considérables malgré l’arrivée des sapeurs pompiers qui sont présentement à pied d’œuvre pour éteindre cet incendie.

Selon nos sources, ce magasin en détresse est spécialisé dans la vente des pièces détachées, des portières de véhicules, des mâles et de toutes sortes d’accessoires pour automobiles. Mais tout a été réduit en cendres à cause de l’ampleur des flammes. Le préfet de Dakar et le Colonel sont présents sur les lieux.

Tandis que les soldats du feu continuent de lutter pour éteindre les flammes, la fumée persiste toujours.