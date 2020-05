Cinq ans après son arrivée libre en Bourgogne en provenance de l’AJ Auxerre, Frédéric Sammaritano (34 ans) arrivait en fin de contrat avec le DFCO en juin prochain. S’il n’était pas certain de prolonger son bail, le milieu offensif français jouera finalement une année supplémentaire à Dijon en Ligue 1 . Quelques jours après l’officialisation de son contrat, l’ancien joueur de l’AC Ajaccio a expliqué à L’Equipe les raisons de sa décision.

«Physiquement, je me sens bien. J’ai encore de la fraîcheur mentale. J’avais envie de continuer à jouer. Encore plus à Dijon car c’est un club où je me suis épanoui. Un club où j’ai découvert de très bonnes personnes qui œuvrent pour que l’équipe se pérennise en Ligue 1. Et puis il y a des valeurs que je partage. C’est un club familial, où il n’y a pas trop de pression. Je pense qu’il mérite de s’ancrer en Ligue 1», a lâché Frédéric Sammaritano ce dimanche dans un entretien accordé au quotidien sportif.