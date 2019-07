Diomansy Kamara : “Techniquement, on est au dessus des Algériens”

Diomansy Kamara à 100% confiance aux Lions. Pour cette finale, l’ancien international demande aux Lions de réaliser le rêve des Sénégalais.

Confiance

Depuis le début de la compétition, Diomansy Kamara ne cesse de galvaniser les Lions pour la victoire. Même quand l’Algérie a battu le Sénégal à la phase de poule, le chroniqueur de Canal est resté zen et a continué de booster l’équipe de Aliou Cissé. D’ailleurs, lors du match contre l’Ouganda, il a adressé un message aux joueurs.

Aliou Cissé

Qualifié en finale, Diomansy en a profité pour recadrer les détracteurs de Aliou Cissé. “…Tu as été critiqué, insulté , bousculé , soutenu , tu es tombé , tu t’es relevé , tu as pris des coups et tu as continué à avancer . Aujourd’hui, je te dis bravo, après une qualification à une Coupe du Monde, maintenant une Finale de CAN”, disait-il.

Dernier message de Dio aux Lions

Pour ses frères, Dio, comme ils ont l’habitude de l’appeler, a lancé un message digne d’un combattant: “On n’est pas stressé. On attend la finale. Bonne chance à Aliou Cissé et aux joueurs. Maintenant, il faut montrer aux Algériens dès le début du match qu’on est présent car, intérieurement, on voulait cette revanche… Techniquement, on est au dessus des Algériens …Allez les Lions”, dit-il sur sa page Facebook visité par Senego