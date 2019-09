Le consultant de Canal+, Diomasy Kamara, se réjouit de la prestation de l’international sénégalais et s’est permis une envolée lyrique pour le magnifier, après le match du PSG face au Real Madrid: « Idrissa Gana Gueye, petit par la taille mais grand par le talent ».

Rêve…

» A 29 ans, il réalise un rêve de gosse, selon Idrissa Faye son conseiller, un jeune Sénégalais (un ami) qui l’a accompagné dans ce transfert. « Il démontre que l’on n’a pas besoin de X ou Y pour parvenir au sommet « , avait déclaré Diomasy Kamara par rapport à la venue d’Idrissa Gana Guèye au PSG.

Confiance…

Selon lui, Gana en faisant confiance à son entourage, et aux hommes de valeurs, montre que nous pouvons marcher main dans la main pour une Afrique plus belle et unie. Comme dit le slogan : rêvons plus grand.

Prestation…

Arrivé cet été en provenance d’Everton, Idrissa Gana Gueye s’est rapidement imposé au Paris SG. Mercredi soir, face au Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), le joueur parisien a mis d’accord le monde du foot sur son talent, avec une prestation XXL.