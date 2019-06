Dior Fall Sow ancienne procureur : « El Hadji Kassé doit être convoqué par le procureur »

Dior Fall Sow, ancienne procureur de la République soutien qu’ El Hadji Kassé doit être convoqué par le procureur ». La première femme procureure de la République au Sénégal était l’ Invitée du Jury du dimanche de Mamoudou Ibra Kane, ce dimanche, 23 juin, sur Itv.

L’ancienne magistrate au Tribunal pénal international pour le Rwanda s’oppose à ceux qui réclament l’arrestation d’Aliou Sall. « Toutes les personnes qui ont fait des déclarations » sur le sujet : L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, le ministre-conseiller du président de la République, El Hadji Kassé et même Clédor Sène. D’autant plus, dit-elle, que « le documentaire de la BBC donne des éléments qui sont extrêmement graves, (et) les copies de certains contrats sont suffisamment graves pour qu’on puisse ouvrir une information judiciaire » dit-elle.

Ainsi, recommande-t-elle : « On ne doit pas seulement entendre une seule personne, ne pas se baser seulement sur ce qui est dit. Vous avez deux (2) contradictions entre BBC soutenue par l’opposition et le pouvoir soutenu par certains alliés qui ont chacun leurs thèses. »

Ainsi, indique la membre fondatrice de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), la « prudence s’impose ». Ce, avant de « donner un point de vue disons définitif ». Dans la mesure où motive-t-elle : « Le Procureur de la République est le maître des poursuites et il doit, avant de pouvoir décider de ce qu’il va faire, avoir tous les éléments qui s’imposent pour savoir quelle orientation devra être donnée (au dossier). »

A l’en croire, l’enquête préliminaire de la Division des investigations criminelles (DIC) sera déterminante. « J’ai eu beaucoup à travailler avec eux quand j’étais en fonction, ils font des investigations pour trouver les éléments les plus appropriés pour justement alimenter cette enquête. C’est après qu’ils envoient au Procureur de la République, une fois que cette enquête est terminée, selon eux, pour qu’il puisse prendre les mesures appropriées, pour que le dossier puisse être instruit. »