Dans le cadre du Fonds de résilience et de riposte contre la Covid-19, un peu plus de 64 milliards de francs Cfa sont consacrés au secteur sanitaire. Interpellé sur l’usage de cette manne financière, sur le plateau de Seneweb, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait un bilan à mi-parcours.

«Les 64,5 milliards concernent le plan de contingence d’une manière globale, dont 41 milliards dédiés au ministère de la Santé. Et plus de 65 % de cette somme ont été utilisés dans le cadre d’investissements de renforcement du système», précise Abdoulaye Diouf.

L’autorité sanitaire donne rendez-vous très prochainement, pour un bilan plus exhaustif, devant le Comité de pilotage du fonds Force-Covid-19.