La maison d’arrêt et de correction de Diourbel est désormais devenue un milieu à haut risque de contamination de la covid19. Le prisonnier testé positif et transféré au centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba n’a pas manqué de faire des dégâts autour de lui.



En effet, le district sanitaire a fait savoir que le sexagénaire a contaminé plusieurs de ses co-détenus, 08 confie une source, et un maton. Il s’agit plus précisément du major en charge de l’infirmerie.

Plusieurs autres pensionnaires de la geôle ont été placés en quarantaine, le temps que le point soit fait sur leur état de santé. Affaire à suivre…





