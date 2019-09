Entre Nit-Doff et Dip, le clash semble inévitable. Le terrain de jeu pour le moment est le réseau social instagram. Suite à une petite freestyle de Dip où il lance des piques à certains rappeurs, les internautes ont tout de suite jugé qu’il s’adressait à Nit-Doff.

Tagué à plusieurs reprises via les commentaires, ce dernier a fini par répondre “non, ce n’est pas pour moi”.La réplique de Dip ne s’est pas faite attendre. “Que ce soit pour toi ou non, ne nous regarde pas. Si tu as quelque chose à écrire fais le sur ta page. Et si jamais tu t’avises à me citer dans des freestyles de merde, tu sauras que personne ne t’a jamais réellement répondu”, écrit Dip.Il y a quelques jours de cela, Nit-Doff avait fait un freestyle dans lequel il s’attaquait aux rappeurs qui mélangent hip-hop et mbalakh. Une pique qui semble être lancée à Dip qui venait juste de sortir un featuring avec Bass Thioung.