PUBLICITÉ

Changement

Auparavant, le concert de Dip Doundou Guiss a failli ne pas se tenir ce samedi dernier. A vrai dire, le rappeur a, à la dernière minute, changé de salle, alors que ses fans avaient déjà réservé.

PUBLICITÉ

Cause

D’après Dip, le concert ne pouvait pas se tenir dans cette salle prévue à cause de quelques problèmes techniques :« Hello tout le monde, merci à tous les fans qui ont acheté leur ticket! Pour des raisons techniques de dernière minute, le #LnnShow à Paris se fera au Café de la danse », a-t-il annoncé.

Réaction positive du public

Pressés d’assister à ce spectacle, les fans de Dip ont très vite rempli la salle à guichet fermé. D’ailleurs, ils ont exprimé leurs joies en criant : « Yaye sen baye ».