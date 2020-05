Dans son discours à la Nation de ce lundi, le Président de la République a pris la pleine mesure de rouvrir les marchés et les Loumas hebdomadaires pour permettre aux populations de mener leurs activités tout en respectant les mesures de prévention édictées pour éviter la propagation du Coronavirus. Le Chef de l’Etat a indiqué que les marchés seront rouvertes six jours sur sept. C’est à dire un jour de moins pour procéder au nettoyage des lieux. En effet selon lui, ces mesures d’assouplissement permettront à nos compatriotes de poursuivre leurs activités et de pouvoir maintenir le rythme de travail qui sied à leur besoin quotidien. Mais tout se fera en fonction des instructions qui seront données au ministre de l’intérieur en charge de l’application des mesures de prévention idoines pour éviter la propagation du coronavirus.

Assane SEYE-Senegal7