Disparition de Ameth Amar : Salif Diao exprime sa tristesse

Alors que les Sénégalais n’ont pas encore digéré le décès de Tanor Dieng, voilà que disparaît Ameth Amar. Amis et connaissances lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Amitié

Personne n’était au courant de l’amitié entre Salif Diao et Ameth Amar jusqu’à l’annonce de la triste nouvelle. Proche du regretté Pdg de NMA Sanders, l’ancien international sénégalais a exprimé sa tristesse sur Facebook.

Témoignage

“Mon ami Grand Ameth comme je l’appelais nous a quittés trop tôt. Un Grand Monsieur du type très rare, d’une simplicité extraordinaire qui aimait les enfants, sa famille, la prière. Certes, il était un leader, un capitaine de l’industrie sénégalaise, mais ce que je peux retenir de lui, c’est surtout l’être Humain Pieux, Généreux, fervent supporter des Lions et du Fc Barcelone. Mon ami, mon Grand, mon confident, tu nous manques. Rest In Peace . Que le bon Dieu accepte tes prières et t’accueille dans son Paradis. Toute ma famille se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à sa veuve Aminata, sa famille, ses enfants, proches et amis”, note-il.

Ameth Amar est décédé le 22 juillet 2019, des suites d’une maladie. Sa dépouille est attendue à Dakar, demain mercredi.

Les grands industriels du Sénégal…

Le Pdg de NMA-Sanders était aussi le président du Regroupement des industriels du Sénégal, créé pour défendre les intérêts de ses membres. Une trentaine d’unités industrielles font partie de ce regroupement. Parmi elles, la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) de Jean-Claude Mimran, les cimenteries Sococim et Dangote Cement Senegal, l’usine d’eau minérale Kirène, la Société des brasseries de l’ouest-africain (Soboa) du groupe Castel, l’huilier Novasen…