Disparition de Bineta Camara : Alioune B. Fall reconstitue ses faits

Pape Alioune Badara Fall, le meurtrier de Binta Camara, a été extirpé de prison mercredi. Il devait participer à la séance de reconstitution des faits.

Sortie de prison

Deux mois après l’assassinat de la fille du Dg de l’Agence de développement local (Adl), place à la reconstitution des faits. En effet, c’est mercredi vers les coups 19 heures que le meurtrier Pape Alioune Badara Fall a été extirpé de la prison pour aller aider les autorités compétentes à reconstituer le « film d’horreur ».

Collaboration

C’est sans problème que la reconstitution a été faite. En effet, le meurtrier Pape Alioune Badara Fall a accepté de collaborer avec les autorités, en répétant ses moindres faits et gestes . Et, c’est entre 21 heures et 22 heures que tout a été reconstitué.

Reconstitution sous haute surveillance

La reconstitution des faits s’est passée sous haute surveillance. Hormis Pape Alioune Badara Fall et les autorités, plus personne n’a eu la possibilité de s’approcher des lieux du crime. Il est à noter que même la presse avait du mal à s’y prendre. Le père de la défunte, Malal Camara s’était rendu hier mercredi, à Tambacounda, mais rapporte une source, n’a pas pu se présenter sur les lieux.

Rétrospective

Binta Camara a été tuée chez elle par le nommé Pape Alioune Fall dans la soirée du samedi 18 mai, vers 21 heures. Son père étant à Dakar et sa maman, commerçante de son état, en voyage en Chine, la victime était seule dans la maison avec le vigile. Suite à la mort de la fille de 23 ans, son meurtrier, après un passage à la prison de Tamba, a été transféré à la prison de Sébikotane, lundi 3 juin 2019.