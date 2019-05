Disparition de Cheikh Béthio : sa dépouille attendue cette semaine par jet privé

Dakarposte, qui suit comme de l’huile sur le feu, “le cas du rappel à Dieu de Cheikh Béthio”, a appris de ses radars braqués à Bordeaux que ses talibés sont, au moment où ses lignes sont écrites (15h 32) en train de faire des pieds et des mains pour louer un…jet privé aux fins de l’acheminer à Dakar. Et, des informations en notre possession, la dépouille est attendue au Sénégal au plus tard samedi. ” Il faut tenir compte du fait qu’aujourd’hui, c’est un jour férié en France (ndlr: Mercredi 8 mai : Victoire 1945; donc on est obligé d’attendre demain pour finir les formalités d’usage et inchallah d’ici vendredi ou samedi nous serons à Dakar” nous souffle une de nos sources

Comme nous l’écrivions, la quatrième épouse du défunt Cheikh Béthio séjourne depuis décembre dernier à Bordeaux, il s’agit de Sokhna Bator Thiam.

Un de ses fils (Seydina Saliou Thioune) également se trouve sur place.

Affaire à suivre…