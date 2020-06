Les sentiments sont forcément mêlés. D’un côté, l’espoir de savoir ce qu’il s’est passé. De l’autre, la peur de découvrir l’horreur. Treize ans après les faits, l’enquête sur la disparition au Portugal de la petite Maddie McCann, 3 ans, a connu un rebondissement, mercredi soir, avec l’identification d’un suspect allemand de 43 ans révélée par le parquet de Brunswick (Basse-Saxe), dans le nord de l’Allemagne.

L’enquête a été ouverte sur une qualification de meurtre. « A partir de là, vous pouvez comprendre que nous pensons que la fillette est morte », a expliqué un porte-parole du parquet, selon des propos rapportés par The Guardian.

Épaulées par ses homologues de la Metropolitan police de Londres, les autorités allemandes ont lancé un appel à témoins afin d’en savoir davantage sur cet homme présenté comme un pédophile multirécidiviste et qui purge actuellement une peine de prison « pour une autre affaire ». 20 Minutes fait le point sur la situation…

Dans une courte déclaration vidéo diffusée sur Twitter, le responsable de la Metropolitan police de Londres (Angleterre) explique que le suspect est « un homme blanc » allemand âgé de 43 ans. Selon les indices recueillis, en 2007, il mesurait 1,80 m et avait de courts cheveux blonds.

