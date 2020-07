Une forte délégation composée des ministres Oumar Guèye, Abdou Karim Sall, Mariama Sarr, de l’ambassadeur itinérant auprès du chef de l’Etat, Mouhamed Ndiaye Rahma, du coordinateur du Prodac Pape Malick Ndour, de l’administration (gouverneur, préfet, commissaire de police etc), est venue cet après-midi à Médina Baye pour présenter les condoléances du président de la République et de la nation tout entière.Une occasion pour le ministre Oumar Guèye de transmettre les témoignages du président de la République à l’endroit de la disparue qui, selon lui, a des qualités multidimensionnelles. Mr Guèye a invité les autorités religieuses à porter le plaidoyer pour le port du masque et sollicité des prières pour un bon hivernage 2020.

Après le domicile de l’imam de la grande mosquée, la délégation s’est aussi rendue chez le khalife générale de Médina Baye…