Le groupe Walfadjri se souvient aujourd’hui de son défunt président. Sidy Lamine Niass est décédé le 4 décembre 2018. Dans les locaux de Walfadjri à Khar Yallah, une séance de récital de Coran a été organisée, ce matin. Quant à l’héritage qu’il a laissé, la direction du groupe dit avoir pris toutes les dispositions pour fortifier Walfadjri plus que jamais.

« On peut dire que sa disparition nous a encouragés au lieu de nous impacter. Avant que Sidy Lamine parte, il a laissé une institution extrêmement forte », soutient Assane Diouf, directeur des programmes de Walf Tv au micro d’Iradio.

Par ailleurs, les programmes de Walf Tv et Walf fm sont consacrés aujourd’hui à la commémoration de la disparition de leur fondateur.

Seneweb