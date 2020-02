Une ambiance de deuil prévaut chez les familles des trois pécheurs disparus à Soumbédioune relate la Rfm Ces derniers étaient partis en mer mercredi vers 18 h. Cependant, leur pirogue a été retrouvée. Au quartier « cogne bou ndaw », ou habitent les deux victimes Hameth et Souleye, c’est la tristesse et la désolation. Certains ont déjà perdu tout espoir de revoir leurs proches vivants. Aicha Mbaye, épouse d’Hameth, témoigne, c’est le 19 mars prochain, l’anniversaire de son fils unique. Et il avait promu de célébrer cette date. Hameth court, toujours .Il n’a pas de répit. Il est très fatigué tonne Aicha Mbaye dans une voix,gagnée par la tristesse.

