Ses proches avaient donné l’alerte sur Seneweb. Alima Ndour, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a été retrouvée à Diass deux jours après sa disparition. La jeune élève de 12 ans, portée disparue mardi dernier, a donné de ses nouvelles, hier jeudi. La fille de Khady Cissé et de Ibrahima Ndour domiciliée à Rufisque, a finalement rejoint sa famille. Et ce, grâce à une vendeuse de gargote selon sa mère Khady Cissé.

Quid du chauffeur qui convoyée de Rufisque à Diass ? « Je ne le connais pas, mais il m’a prise avec d’autres personnes au bord de la route. J’allais chez mon oncle, mais quand je suis arrivée à destination, je n’ai pas reconnu les lieux; j’ai demandé où j’étais et on m’a dit que j’étais à Diass. Le chauffeur m’a confiée à sa sœur qui tient une gargote. J’ai dormi dans la chambre de cette dernière. Comme il faisait tard, on m’a promis de me ramener à la maison le lendemain. Ce qui a été fait », narre la jeune Amina au téléphone de Seneweb.

La mère quant à elle, a promis toutefois d’amener sa fille en consultation à l’hôpital.

