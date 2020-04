GFM – (Ziguinchor) – Plus d’une vingtaine de camions en provenance de la capitale sénégalaise (Dakar) transportant des vivres à destination de Ziguinchor, ont été bloqués depuis hier, lundi 13 avril 20, en Gambie. Ces vivres destinés aux familles les plus vulnérables sont composés entre autres de riz, de savon, de l’huile… Selon des sources dignes de foi, «les camions dans leurs lourdes charges, ont été bloqués à Farafégné par les autorités gambiennes depuis ce lundi aussitôt qu’ils ont foulé la terre gambienne.

De passage au pont bascule de Koutale, ces camionneurs qui étaient placés sous escorte par l’armée et de la gendarmerie, n’ont pu respecter les formalités de pesage, c’est-à-dire les lois et les règles régies par la CEDEAO entre les deux pays frères. Ils sont plus d’une vingtaine de camions qui se rendaient à Ziguinchor et qui ne détenaient les quitus, les documents administratifs qui devaient leur assurer la traversée au pont, en Gambie», renseigne nos sources. «Les autorités de deux pays sont informées.

Elles étaient en discussion durant toute l’après-midi de lundi de Pâques. Les camionneurs pourraient reprendre leur chemin dès ce mardi 14 avril 20, tôt le matin, pour acheminer à bon port les vivres», a ajouté nos sources. A Ziguinchor, les populations très outrées, s’interrogent néanmoins sur les mobiles de cet arrêt des camions par les autorités gambiennes qu’elles accusent de ne tenir pas compte véritablement du statut des bénéficiaires de ces denrées alimentaires.

IGFM