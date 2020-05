Un scandale sans précédent. Après cinq années de mariage, très discrètes, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen divorcent. Et la situation se passe plutôt… très mal, entre les deux anciens époux.

C’est une annonce à laquelle personne ne s’attendait, pourtant, Mary-Kate Olsen a bel et bien fait une demande de divorce auprès du tribunal de New York pour se séparer officiellement de son mari. Jusque-là tout allait bien, mais malheureusement depuis une semaine, cette histoire fait un véritable scandale Outre-Atlantique, mais également en France. Un drame familial dont le couple Sarkozy-Bruni, très discret depuis la fin du mandat présidentiel, n’avait certainement pas besoin.

Si la requête de l’actrice de « La fête à la maison », déposée en plein confinement, n’a pour le moment pas de suite, Olivier Sarkozy a lui décidé de faire avancer les choses à sa manière, en demandant à son ex-femme de quitter leur appartement, “Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19 » a écrit la jumelle Olsen. Une demande jugée non urgente par le tribunal de divorce, l’obligeant donc à récupérer ses affaires… et quitter le domicile conjugale. Pourtant, rien ne prédisait un tel avenir. Ensemble depuis 2012 et officiellement mariés depuis 2015, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy vivaient une relation tranquille à Manathan et avaient même confié être prêts à avoir un enfant ensemble…

“C’est devenu très moche ce qu’il se passe”

En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, frère d’Olivier, et sa femme, cette situation est de trop. D’après un proche du couple, Carla Bruni et son mari seraient très touchés par ce divorce aux grandes proportions, “C’est devenu très moche ce qu’il se passe entre eux… Carla et Nicolas sont sûrement très affectés par la situation d’Olivier et très malheureux de cet échec”. Un deuxième divorce, et peut-être celui de trop puisque le frère de l’ancien président avait déjà épousé Charlotte Bernard dans les années 90’, avec qui il a eu deux enfants, Julien et Margot.

