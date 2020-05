Mariée récemment à un sénégalais vivant en France, Thioro Balbaki a encore divorcé. Son ex mari avait été pourtant avertie par sa famille que la jeune jet-setteuse n’était pas une femme à marier, il a dit niet et a accordé sa confiance à Thioro. Après le mariage, il a fait venir Sa femme en France. Après quelques bisbilles, il a voulu que Thioro revienne au Sénégal avec lui, ce que cette dernière a refusé avec la dernière des énergies. Finalement cette situation les amènera à divorcer. Thioro et sa mère ont demandé à l’ex mari de le laisser dans sa maison en cette période de confinement le temps qu’elle cherche un autre endroit où habiter. Ce que l’homme accepte sans problème. Mais à leur grande surprise Thioro a fugué de la maison passant par la fenêtre pour partir avec un autre homme. Les caméras de surveillance l’ont trahis

