Pour ceux qui doutent du divorce entre Balla Gaye et Lena Gueye se rendent sur le compte snapchat de cette dernière pour avoir une confirmation. Il n’y a plus rien entre ces deux. Et elle-même qui précise en répondant à un article paru sur un site Internet révélant que Lena Gueye chantait pour le fils de Double Less, l’ex roi des arènes. «Lena Gueye chanté pour Balla Gaye : «Yama yaram yow lay ladj, Yobouma… ». Et Lena Gueye s’inscrit en faux et précise que plus rien ne passe entre le grand frère de Sa Thies et lui. Sa réaction a été vive et rapide : elle demande à ses gens qui écrivent d’arrêter parce qu’elle a divorcé d’avec Balla Gaye depuis. Donc, elle ne veut rien que la paix. «Trop c’est trop. Je veux que vous me coller paix», dit elle en wolof.