L’artiste international ivoirien, Dj Arafat est décédé le lundi 12 août à 8h du matin selon la télévision nationale ivoirienne après avoir été impliqué dans un accident de moto et conduit à l’hôpital le dimanche 11 août.

La star du “coupé-décalé” est décédée des suites des blessures qu’il a subies lors de l’accident survenu à Abidjan.

Selon les rapports sa moto est entrée en collision avec une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d’Ivoire. DJ Arafat était inconscient lors de son évacuation à l’hôpital et n’a malheureusement pas survécu à l’acccident.

Sa mort laisse ses nombreux fans qu’il avait surnommé affectueusement “la Chine” dans la tristesse, et montre à quel point ils étaient nombreux. De grandes célébrités internationales et nationales telles que la superstar nigériane Davido, Fally Ipupa, Serey Die, Booba, Le Molare, Serges Beynaud, Debordo Dj et pleins d’autres lui ont rendu hommages sur leurs différentes page de réseaux sociaux.

Le président ivoirien son excellence Alassane Dramane Ouattara n’a pas manqué à l’appel.

Repose en paix Ange Didier Houon AKA Dj Arafat! 🙏🙏

afrikmag