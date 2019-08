Pour un dernier spectacle, c’en est un. Le corps de DJ Arafat enterré à nouveau, dans la même tombe qui avait auparavant été profanée par des fans furieux. Tout se passe au cimetière de Williamsville, ce samedi 31 août 2019.

Qu’est devenu le corps de DJ Arafat, après la profanation de sa tombe et son exhumation par des chinois en colère ? La question était posée par de nombreuses personnes. Alors que les images et les vidéos d’une petite foule de fans surexcités et dubitatifs circulaient, les autorités sont passées à la riposte.

La hiérarchie de la police, fortement critiquée pour son absence des lieux, au moment du saccage de la tombe, a de ce fait, donné des instructions, pour une reprise en mains, de la cimetière. Plusieurs détachements de la police, ont donc convergé vers la grande nécropole abidjanaise qui était alors contrôlée par des chinois incontrôlés.

Avec Afriksoir.net