Le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé l’affaire qui oppose Thiouthe Diop et Dj Edouardo.

Plaidant pour son client, Thiouthe, Me Aly Kane de révéler : “Edouardo est un célèbre Dj que tout le Sénégal connait. Il pouvait prendre l’avion rien que pour aller animer une soirée et revenir. Mais tout le monde sait que Edouardo est un danger. Et si ses propos dans leurs discussions étaient moraux ou religieux, il n’aurait pas dit que c’est une atteinte à sa vie privée. Cette dame a été agressée et elle mérite d’être décorée pour son courage”. La robe noire a demandé la relaxe pure et simple de son client dont les propos reflètent, selon lui, la réalité.

Cependant, le ministère public a demandé l’application de la loi.

Le tribunal a renvoyé l’affaire au 10 septembre.