DJ Switch s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’elle avait été violée par son oncle, qui est un prêtre catholique, alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Elle a dit que l’oncle, nommé Basil, la touchait de force, puis la menaçait pour qu’elle reste silencieuse.

Elle a ajouté que c’est la première fois qu’elle en parle et que les seules autres personnes qui connaissent sont son frère et sa sœur.

Elle a écrit:

DJ Switch, Je n’avais pas posté à ce sujet en particulier car c’était dur pour moi personnellement mais je dois raconter mon histoire et m’en libérer! Quand les gens disent “que portait-elle?” “Où est-elle allée?” “Pourquoi était-elle seule”? Je maudis ces gens! Je n’ai jamais raconté cette histoire en dehors de seulement 2 personnes, mon frère aîné immédiat Emma n ma soeur Lola! J’étais un enfant, âgé d’environ 11 ans lorsque mon oncle, car dans la vraie vie, mon oncle me toucherait avec force et me menacerait par dessus le haut de ne pas me bénir si je le dis à mes parents, voici le choc … Il était prêtre ! Son nom est Basil. Je suis sûr que certains membres de ma famille seront choqués lorsqu’ils verront cela. Enfant, mes vêtements, être seul ou en famille, entre amis ou jouer dehors n’auraient jamais dû être une malédiction mais juste ce qu’un enfant fait. Chaque homme / femme dans ce monde est né d’une femme, d’une mère, d’une sœur, d’une fille … Et je vous dis, toute femme qui est violée contre son gré peut et doit jeter un sort sur la génération du violeur! Un agresseur d’enfants! Un pervers! Il y a des femmes qui font ça aussi, même si ce sont surtout des hommes qui sont pris au dépourvu et donc je maudis ces types d’hommes et de femmes qui violent. #justiceforuwaandtina

AfroPlanete

L’article DJ Switch raconte comment elle a été violée par son oncle, un prêtre catholique, alors qu’elle n’avait que 11 ans est apparu en premier sur Snap221.info.