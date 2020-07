Djibril Cissé, ex-international français, a profité de la parution de son livre autobiographique « Un lion ne meurt jamais », pour donner les raisons qui l’ont motivé à quitter l’islam pour le christianisme.

Invité de Laurent Ruquier dans « On n’est pas couché », le footballeur a tout déballé au sujet de sa religion.

Djibril Cissé est né musulman et a grandi dans une famille musulmane. Son frère est d’ailleurs imam en Belgique mais il a pris une ferme décision de se convertir au catholicisme.

« Je n’étais pas obligé, parce qu’on ne peut pas dire ‘obligé’, j’étais curieux. Parce qu’on ne m’avait pas appris. Mon père était parti donc je n’avais pas de modèle religieux donc j’ai dit ‘pourquoi pas’ (…) J’ai vraiment accroché », a-t-il expliqué dans des propos relayés par le site doingbuzz. « A 15 ans, je l’ai dit à ma mère, j’ai dit ‘Je pense que j’ai trouvé ma religion, ce n’est pas l’islam’ et ma mère a compris », a-t-il ajouté.

Sa conversion n’a pas été appréciée dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. « Ce n’est pas très bien vu (…) J’ai expliqué aux gens qui méritaient l’explication, ils ont compris (…) ils ont accepté». Djibril Cissé d’ajouter : « ma religion, ça me regarde, je ne fais de mal à personne. Quand je vais en Côte d’Ivoire, je respecte, je me couvre, je couvre mes tatouages et ça se passe très bien. »

