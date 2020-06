Ce lundi de Pentecôte a été macabre à Joal.

Trois hommes ont été retrouvés morts dans un regard. Il s’agit de Djiby Sy (agent SEN’EAU), Djiby Dème et Babacar Ndiaye (manoeuvres du GIE Baraka sous-traitant de SEN’EAU). Leurs corps ont été découverts aux alentours de 13h dans un regard de 1.5 m x 1.4mx1.90 m de profondeur munis d’échelons. Les victimes effectuaient des travaux dans le cadre de l’amélioration de l’alimentation en eau de Joal, plus précisément à Mbodiène.

Les circonstances de leur mort demeurent encore inexpliquées ce qui fait qu’une autopsie a été immédiatement ordonnée.

Aussitôt informée, la direction générale de SEN’EAU avec à sa tête Mme Jany Arnal, directrice générale s’est rendue sur les lieux de l’accident. Le ministre de l’eau et de l’assainissement a été tenu régulièrement informé de la situation et l’a suivie tout au long. Nous y reviendrons plus en détails…

Le jour où Samuel Eto’o a joué gardien de but pour sauver son équipe