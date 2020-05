Lolita Cacitti et Henen Ben Chaïeb, deux femmes si proches et si différentes à la fois. Agées de 31 ans, ces mères d’enfants embarquées ou nées dans l’enfer syrien étaient toutes deux retenues dans le camp d’Aïn Issa, sorte de prison à ciel ouvert, lorsque les gardes kurdes ont ouvert les portes à l’automne dernier sous la pression des attaques du régime turc. Ces natives de Caen et de Nice ont profité du chaos ambiant pour fuir avec neuf autres Françaises et leurs enfants. Sept ont depuis été rattrapées. Mais quatre autres, dont Lolita et Henen, sont toujours en fuite.