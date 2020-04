Les ministres sénégalais en charge du Développement industriel et du Commerce ont pris, ce vendredi, l’arrêté n°9450 du 24 avril 2020, rendant obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité (NS Qualité-Sénégal).

Ledit arrêté stipule que toute fabrication de masques doit répondre à des normes mais aussi elle doit être soumise à une procédure de certification.

Il s’agit, en effet, d »‘une norme dénommée NS 15-014, adoptée par le comité technique sur la santé, entrée en vigueur et applicable sur toute l’étendue du territoire, avec des exigences minimales de confection et d’usage et méthodes d’essai », lit-on dans cet arrêté.

Pour endiguer la progression des cas de Coronavirus issus de la transmission communautaire, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avait signé, la semaine passée, un arrêté annonçant le port obligatoire de masque dans certains lieux publics.

Article publié par Sanslimites

L’article [Document] Covid-19 au Sénégal : Le gouvernement interdit la confection des masques sans certification est apparu en premier sur Snap221.info.