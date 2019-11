La hausse sur le prix de l’électricité a été officialisée par la Senelec. À travers une note, le directeur générale Papa Mademba Bitèye informe l’ensemble des directeurs de la société (système d’information, commercial, audit interne et contrôle…) que la mesure prend effet à partir du 1er décembre 2019.

Il s’agit d’une hausse de 6% sur la moyenne et haute tension et 10% sur la basse tension, “en épargnant les consommations des clients domestiques sur la 1ère tranche”.

Voici la nouvelle grille: