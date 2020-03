El hadji Babacar Kébé, dit Ndiouga, est un homme d’affaires sénégalais né en 1914 à Kaolack et mort le 13 mars 1984. Il est réputé d’être parmi les hommes les plus riches du Sénégal pendant les années 1970 et 1980. Il était aussi un fervent disciple du Mouridisme et a beaucoup œuvré pour cette confrérie.

