Lors d’un discours jeudi sur un chantier naval dans le Wisconsin, le président américain a rappelé la difficulté de son poste et a qualifié les démocrates de “fous”, affirmant qu’ils étaient plus difficiles à gérer que la Chine et la Corée du Nord.“Je sais que la plupart d’entre vous ont hâte de se remettre au travail. C’est ce que je ressens. Et votre travail est beaucoup plus agréable que le mien. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Oh, vous ne savez pas ce que je dois endurer avec ces gens…”

“Quelle est la nation la plus difficile à gérer? Est-ce la Chine? La Russie? Ou peut-être la Corée du Nord? Non, le plus difficile à gérer ce sont les démocrates américains. Aux États-Unis, les démocrates sont beaucoup plus difficiles à gérer que les personnes, auxquelles nous avons à faire. Ils sont beaucoup plus déraisonnables et ils sont un peu fous en réalité.”

Trump à la peine dans les sondagesLa visite du président américain dans le Wisconsin, sa deuxième cette année, arrive alors que les sondages montrent qu’il perd du terrain sur l’ancien vice-président Joe Biden.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un voyage de campagne officiel, cet événement a donné à Donald Trump l’occasion de se présenter devant des électeurs dans un État qui pourrait être déterminant pour l’élection en novembre.