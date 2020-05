Le Borussia Dortmund et ses fans peuvent trembler. Jadon Sancho (20 ans) pourrait quitter le club de la Ruhr cet été. La crise liée au coronavirus peut néanmoins rassurer les Marsupiaux dans ce dossier, qui attendent au moins 115 M€ pour le laisser partir. Un facteur indéniable sur le marché des transferts puisque la grande majorité des clubs ne fera pas de folie.

Cependant, une source proche de l’international anglais vient mettre un coup aux espoirs du club allemand. Celle-ci s’est confiée à Sky Sports et a fait savoir qu’un départ de Dortmund reste probable, ajoutant que l’ailier n’envisage pas de prolonger son contrat expirant pour le moment en juin 2022. L’été risque d’être mouvementé pour le BVB. L’intérêt de Manchester United est à prendre très au sérieux. Et les Red Devils pourraient formuler une offre cet été, bien qu’Ed Woodward a annoncé un mercato plus calme en raison de la crise.