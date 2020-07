Le président de l’OM et de Rennes se sont déjà appelés au sujet du mercato de l’attaquant Mbaye Niang. C’est du moins ce que indique lephoceen.fr, soulignant que Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, a fait le point sur ces contacts.

Florian Maurice et Niang, les discussions se poursuivent

“Ce sont des discussions qu’on aura avec Mbaye Niang, que j’ai eues déjà un peu avec lui. On s’est expliqué, il faut noter que le joueur a de l’ambition, comme nous à l’époque on avait peut-être envie d’aller jouer ailleurs. Après il faudra qu’il y ait des discussions, il est sous contrat avec le Stade Rennais et je n’ai jamais eu Jacques-Henri Eyraud (JHE), président de l’OM, au téléphone. On va voir tranquillement comment va se passer la préparation et le mercato pour lui. “.

Les deux Présidents au parloir

L’OM est entré en communication avec Mbaye Niang. Le club et le joueur ont prévu de se voir pour faire avancer le transfert. Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade Rennais, s’est aussi entretenu avec le président de l’Olympique de Marseille au téléphone à ce sujet, il y a quelques jours.

